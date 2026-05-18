Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi, ha 62 anni ed è stato poliziotto scientifico. Nel corso della sua carriera ha coordinato il sopralluogo sulla scena dell’omicidio di Yara Gambirasio, ha lavorato sulla strage di via Palestro e sulla morte di Raul Gardini. Recentemente, ha commentato i risultati di una nuova indagine, evidenziando due punti chiave. Redaelli ha partecipato a numerose inchieste di rilievo e ha fornito il suo contributo in diversi episodi di cronaca nera.

AGI - Consulente della famiglia Poggi, Dario Redaelli ha 62 anni e nella sua intensa e lunga carriera da poliziotto scientifico e poi da consulente ha coordinato il sopralluogo sulla scena dell'omicidio di Yara Gambirasio, si è occupato della strage di via Palestro e della morte di Raul Gardini. Dal suo punto di vista di esperto che affianca la famiglia di Chiara Poggi sostiene che "l'omicidio di Garlasco non è sicuramente il caso più difficile che ho affrontato ma nessuno ha mai avuto questa risonanza mediatica forse perché riguarda una famiglia normale, un contesto tranquillo, qualcosa che viene percepito come molto vicino alla maggior parte delle persone". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco, il consulente della famiglia Poggi: "Ecco i due buchi della nuova indagine"

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Garlasco, il consulente dei Poggi: Nessun contatto tra Sempio e Chiara

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