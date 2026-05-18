Il consulente della famiglia Poggi ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti una nuova indagine, precisando che ci sono due punti critici da approfondire. Dario Redaelli, 62 anni, vanta un’esperienza pluriennale come poliziotto scientifico e consulente, avendo coordinato il sopralluogo nel caso dell’omicidio di Yara Gambirasio, e lavorato anche sulla strage di via Palestro e sulla morte di Raul Gardini. Le sue parole si concentrano sui due aspetti principali ancora da chiarire nel procedimento in corso.

AGI - Dario Redaelli ha 62 anni e nella sua intensa e lunga carriera da poliziotto scientifico e poi da consulente ha coordinato il sopralluogo sulla scena dell'omicidio di Yara Gambirasio, si è occupato della strage di via Palestro e della morte di Raul Gardini. Dal suo punto di vista di esperto che affianca la famiglia di Chiara Poggi sostiene che "l'omicidio di Garlasco non è sicuramente il caso più difficile che ho affrontato ma nessuno ha mai avuto questa risonanza mediatica forse perché riguarda una famiglia normale, un contesto tranquillo, qualcosa che viene percepito come molto vicino alla maggior parte delle persone". Usa toni molto pacati e di grande rispetto per gli altri tecnici protagonisti nella nuova indagine della Procura di Pavia che punta ad Andrea Sempio come killer di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Parla il consulente della famiglia Poggi: "Ecco i due buchi della nuova indagine"

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