Posso dire ufficialmente che la Rai mi chiede di rimanere Io voglio riflettere credo che Domenica In vada cambiata e rivista | Mara Venier rompe il silenzio
Mara Venier ha annunciato di aver ricevuto una richiesta ufficiale dalla Rai di rimanere alla guida di “Domenica In”. Tuttavia, la conduttrice ha anche dichiarato di aver bisogno di tempo per riflettere su questa proposta. Ha aggiunto che ritiene necessario apportare modifiche e rivisitare il formato del programma. La sua posizione sul futuro della trasmissione rimane aperta, considerando che in passato ha più volte annunciato di voler lasciare, per poi cambiare idea e continuare a condurre.
Il futuro in bilico di Mara Venier è ormai diventato un format longevo. La conduttrice di “Domenica In” più volte in questi anni ha annunciato il suo addio alla trasmissione, salvo poi puntare su un dietrofront e restare alla guida del contenitore. Nelle scorse settimane, dopo diciassette edizioni, si era parlato nuovamente della sua uscita di scena dando vita a un toto nomi per la conduzione dell’edizione 2026-2027. Come svelato da Dagospia, così non sarà. “Posso dire ufficialmente che la Rai mi chiede di rimanere. Io voglio riflettere, credo che Domenica In vada cambiata e rivista”, le parole di conferma di Venier a “Non è la Tv”, format di Fanpage. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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