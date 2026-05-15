Posso dire ufficialmente che la Rai mi chiede di rimanere Io voglio riflettere credo che Domenica In vada cambiata e rivista | Mara Venier rompe il silenzio

Mara Venier ha annunciato di aver ricevuto una richiesta ufficiale dalla Rai di rimanere alla guida di “Domenica In”. Tuttavia, la conduttrice ha anche dichiarato di aver bisogno di tempo per riflettere su questa proposta. Ha aggiunto che ritiene necessario apportare modifiche e rivisitare il formato del programma. La sua posizione sul futuro della trasmissione rimane aperta, considerando che in passato ha più volte annunciato di voler lasciare, per poi cambiare idea e continuare a condurre.

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