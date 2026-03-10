Nathan Trevallion, padre dei cosiddetti “bimbi del bosco”, ha rotto il silenzio affermando di voler riabbracciare i propri figli. Ha inoltre chiesto di interrompere le proteste e i presidi che si sono svolti davanti alla casa famiglia. La richiesta arriva in un momento di tensione tra la famiglia e le autorità coinvolte nella gestione dei minori.

Chieti - Il padre dei “bimbi del bosco”, Nathan Trevallion, chiede il ritorno dei figli ma invita a fermare proteste e presidi davanti alla casa famiglia. Nella delicata vicenda della cosiddetta “famiglia del bosco”, torna a parlare Nathan Trevallion, padre dei bambini al centro del caso giudiziario nato a Palmoli, nel Chietino. L’uomo ha espresso pubblicamente il desiderio di riabbracciare i figli e poterli riportare a casa, ma allo stesso tempo ha lanciato un appello affinché cessino le manifestazioni di protesta organizzate negli ultimi giorni. Le dichiarazioni sono arrivate mentre Trevallion lasciava la casa famiglia in cui i bambini si trovano attualmente ospitati in seguito ai provvedimenti disposti dall’autorità giudiziaria minorile. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Famiglia del bosco, Nathan rompe il silenzio: “Voglio i miei figli”

