Ben O’Connor in crisi a Pila | decisivi i problemi di salute

Da oasport.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ben O’Connor ha abbandonato la quattordicesima tappa del Giro d’Italia a causa di problemi di salute. La corsa si è conclusa con la vittoria di Jonas Vingegaard, che ha conquistato il suo terzo successo in questa edizione. La tappa si è conclusa a Pila con un arrivo in salita, dove Vingegaard ha dimostrato la sua superiorità.

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Si è conclusa con la vittoria di Jonas Vingegaard la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026. Sull’arrivo a Pila il danese ha fatto nuovamente valere tutta la sua superiorità in salita, mettendo il sigillo sul terzo successo nella Corsa Rosa. Con un’azione controllata e quasi senza sforzo, il fuoriclasse del Team Visma Lease a Bike ha nuovamente regolato gli avversari, prendendosi anche la maglia rosa. La classifica generale risulta indubbiamente stravolta. Nonostante la crisi nella salita finale, Afonso Eulalio non naufraga, perde la maglia rosa ma resta a galla in seconda posizione nella generale. Dietro di lui un combattivo Felix Gall. 🔗 Leggi su Oasport.it

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