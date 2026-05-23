Ben O’Connor in crisi a Pila | decisivi i problemi di salute

Notizia in breve

Ben O’Connor ha abbandonato la quattordicesima tappa del Giro d’Italia a causa di problemi di salute. La corsa si è conclusa con la vittoria di Jonas Vingegaard, che ha conquistato il suo terzo successo in questa edizione. La tappa si è conclusa a Pila con un arrivo in salita, dove Vingegaard ha dimostrato la sua superiorità.