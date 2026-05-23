Parigi ha vietato l’ingresso sul proprio territorio al ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. La decisione è stata comunicata dal ministro per l’Europa e gli Affari Esteri. La misura è entrata in vigore immediatamente. Non sono stati forniti dettagli sul motivo della restrizione o sulle eventuali motivazioni ufficiali dietro questa decisione.

Il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir è stato bandito dal territorio francese: lo ha dichiarato Jean-Noël Barrot, ministro per l’Europa e gli Affari Esteri. Il Ministro israeliano della Sicurezza Nazionale aveva diffuso un video che mostrava attivisti stranieri (inclusi francesi) della “flottiglia di Gaza” umiliati, inginocchiati e con le mani legate. Il suo comportamento ha suscitato un clamore internazionale e pesanti critiche all’interno del suo stesso governo. “Disapproviamo la flottiglia ma non tolleriamo attacchi ai nostri cittadini”. “Disapproviamo l’iniziativa di questa flotta, che non produce alcun risultato utile e sovraccarica i servizi diplomatici e consolari, di cui apprezzo la professionalità e la dedizione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Ben-Gvir bandito”: Parigi ha interdetto dal territorio francese il ministro israeliano (con effetto immediato)

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