Il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale ha visitato il porto di Ashdod, dove sono stati portati alcuni attivisti detenuti. In un video pubblicato online, il ministro ha mostrato immagini che hanno suscitato molte polemiche, con scene considerate offensive da vari gruppi e cittadini. La diffusione del video ha scatenato reazioni di sdegno e critiche, mentre le autorità si sono limitate a commentare l’accaduto senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze.

Il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir ha visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della flottiglia fermati dalla marina militare israeliana e, come diffuso sui suoi canali social sotto il titolo ‘Ecco come accogliamo i sostenitori del terrorismo’, deride gli attivisti mentre camminano tra centinaia di detenuti, ammanettati e bendati in ginocchio e esulta: ”Benvenuti in Israele, siamo i padroni di casa” e ”Il popolo d’Israele vive”. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X, lo si vede camminare tra i fermati, a terra ammanettati e bendati, e gridare: “Benvenuti in Israele, siamo i proprietari di questa casa”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Itamar Ben-Gvir, il ministro israeliano estremista che ha pubblicato il video inaccettabile sugli attivisti detenuti

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Chi è davvero Ben-Gvir, il ministro israeliano che ha voluto il ritorno della pena di morte

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