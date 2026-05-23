belve anche laura morante silurata

Salta l'intervista di Laura Morante a Belve, che è stata registrata ma che Francesca Fagnani ha deciso di non mandare in onda Laura Morantecompare adesso nella liste delleinterviste registrate a Belve ma mai andate in onda. Secondo quanto appresa daFanpage, pare che l’attrice – che non è solita rilasciare interviste- abbia registrato qualche ora con Francesca Fagnani ma alla fine la produzione avrebbe deciso di non mandare più in onda quell’intervista che, probabilmente è stata cestinata. Non sarebbe la prima volta che accade ciò, episodio già successo lo scorso anno con Anna Pettinelli e quest’anno conFederica Brignone. Ma nel primo... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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