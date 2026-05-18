Laura Morante come Federica Brignone | Intervista a Belve registrata e mai trasmessa
Un altro episodio legato alle interviste cancellate nella stagione più recente di Belve. Secondo quanto riferito a Fanpage, l’attrice ha partecipato a una registrazione con la giornalista che, successivamente, non è stata trasmessa. La stessa situazione riguarda anche Federica Brignone, che aveva rilasciato un’intervista anch’essa mai andata in onda. La notizia si aggiunge a una serie di casi simili che hanno attirato l’attenzione sulla programmazione e sui tagli di contenuti della trasmissione.
Un altro caso di intervista cancellata per l'ultima stagione di Belve. Stando a quanto apprende Fanpage, anche Laura Morante avrebbe registrato l'incontro con Fagnani che poi non è mai andato in onda. Era già successo con Federica Brignone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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