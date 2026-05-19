Laura Morante avrebbe registrato un’intervista per il programma televisivo Belve, condotto da Francesca Fagnani, ma questa non sarà mai trasmessa. L’episodio è diventato oggetto di attenzione, poiché la presenza dell’attrice nel format è stata confermata, ma successivamente l’intervista è stata cancellata senza spiegazioni pubbliche. Non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo alle motivazioni di questa decisione, che ha generato interrogativi tra il pubblico e gli addetti ai lavori.

Laura Morante avrebbe registrato un’intervista a Belve, ma non la vedremo mai in onda. L’ospitata dell’attrice nel programma di Francesca Fagnani è diventata in queste ore un vero e proprio mistero. “Laura Morante a Belve”, ma l’intervista è un mistero. Ma cosa è accaduto? Secondo alcune indiscrezioni Laura Morante avrebbe rilasciato un’intervista a Francesca Fagnani nel programma Belve. La chiacchierata sarebbe stata registrata, ma mai mandata in onda. A svelarlo è FanPage, secondo cui non è chiaro cosa sia accaduto dietro le quinte dello show. Non è la prima volta che un’intervista a Belve viene registrata e non viene mostrata al pubblico. Solo qualche tempo fa l’ospitata di Federica Brignone nello show era stata realizzata, ma non era finita in onda. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Laura Morante a Belve, l’intervista cancellata è un mistero

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