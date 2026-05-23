belen rodriguez avvistata a milano con un misterioso accompagnatore

Belen Rodriguez è stata avvistata a Milano con un uomo sconosciuto. La presenza dell’accompagnatore è stata notata in diverse occasioni nel centro della città. Non sono stati diffusi dettagli sull’identità della persona o sul motivo della loro uscita insieme. La cantante e showgirl non ha rilasciato dichiarazioni riguardo a questa presenza. La notizia ha suscitato interesse tra i media, ma non sono stati forniti ulteriori sviluppi.

Belen Rodriguez è tornata al centro dell’attenzione dopo essere stata avvistata in compagnia di un uomo misterioso. Durante il release party di Samurai Jay del 21 maggio, la modella ha mostrato un atteggiamento affettuoso, scambiando baci e carezze, ignara dei presenti che la osservavano. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sua vita sentimentale, lasciando intendere che la ‘singletudine’ potrebbe essere un capitolo chiuso. Ilary Blasi e Francesco Totti, divorzio imminente e nozze con Bastian Müller Un misterioso accompagnatore alla Terrazza Aperol. Il party si è svolto alla Terrazza Aperol di Milano, dove Belen ha fatto il suo ingresso sulle note di Baila Morena. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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