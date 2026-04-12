Fiumi torrenti e corsi d' acqua 13,3 milioni di euro per gli agricoltori che li cureranno

Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ha annunciato un investimento di oltre 13,3 milioni di euro destinati alla manutenzione di fiumi, torrenti e corsi d'acqua, con numerosi cantieri pronti a partire nel 2026. Durante un incontro operativo ad Arezzo, sono stati coinvolti gli imprenditori agricoli che avranno il compito di curare i corsi d'acqua. La pianificazione si concentra su interventi specifici e sulla ripartizione delle risorse.

Oltre 13,3 milioni di euro di investimenti e numerosi cantieri pronti a partire: sono questi i dati del piano d’azione previsto dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno per il 2026, al centro dell’incontro operativo che ha riunito ad Arezzo le imprese agricole dotate dei requisiti, delle.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Leggi anche: Fiumi “in ordine”, parte il piano da 13 milioni: agricoltori in campo come custodi dell’acqua Il Comune cede 400 olivi: “Li cureranno i cittadini”Perugia, 26 febbraio 2026 – A Montegrillo gli olivi del Comune saranno presi in cura dai cittadini che potranno raccogliere le olive e farsi l’olio...