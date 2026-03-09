Tempo di gite scolastiche attenzione a infortuni e responsabilità

Con l’arrivo della primavera si moltiplicano le gite scolastiche e le attività all’aperto per gli studenti. Recentemente, un tribunale de L’Aquila ha stabilito nuove responsabilità in alcuni casi di infortuni durante queste uscite. La questione delle responsabilità delle scuole e dei responsabili delle attività si fa quindi più complessa. È importante che tutti siano consapevoli delle implicazioni di questi cambiamenti.

Si avvicina la primavera, tempo di gite fuori porta per molti studenti. Attenzione agli infortuni, il tribunale de L'Aquila ha ridistribuito le responsabilità. Servizio di Andrea Domaschio TG2000.