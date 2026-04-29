Beautiful dal 4 al 10 maggio 2026 | Poppy arrestata Bill scopre che Luna non è sua figlia!

Nelle puntate di Beautiful trasmesse dal 4 al 10 maggio 2026, Poppy viene arrestata e Bill decide di sottoporsi nuovamente al test di paternità. Nel frattempo, si scopre che Luna non è figlia di Bill. Questi eventi portano a cambiamenti nelle relazioni tra i personaggi e influenzano le dinamiche familiari all’interno della soap opera. La storia si sviluppa con nuove rivelazioni e tensioni crescenti tra i protagonisti.

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 4 al 10 maggio 2026, Bill decide di ripetere il test di paternità dopo l’arresto di Poppy. Il risultato è sconvolgente: Luna non è sua figlia. Una verità che cambia completamente i loro equilibri e getta nuove ombre sul passato della donna e sulle morti di Tom e Hollis. Alla villa dei Forrester l’atmosfera sembra quella delle grandi occasioni. La famiglia, gli amici e i collaboratori più vicini si riuniscono per celebrare il successo del rilancio della linea Brooke’s Bedroom, tornata al centro dell’attenzione con grande forza. Brooke appare radiosa. Accanto a lei ci sono Ridge e Carter, entrambi soddisfatti per i risultati ottenuti.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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