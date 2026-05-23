BCGAME aggiorna il white paper sul $BC rivelando nuovi dettagli sull’utilità del token e sul meccanismo di burn

Da corrieretoscano.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sito di gioco online BC.GAME ha pubblicato una versione aggiornata del white paper sul token $BC, fornendo nuove informazioni sulla sua funzione e sul processo di burn. L’azienda ha dettagliato come il token venga utilizzato e come venga distrutto in parte per ridurne l’offerta. L’annuncio è stato diffuso tramite un comunicato stampa il 23 maggio 2026, senza ulteriori commenti o approfondimenti ufficiali.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE BELIZE CITY, Belize, 23 maggio 2026 PRNewswire — BC.GAME ha pubblicato una versione aggiornata del proprio white paper sul $BC, fornendo ulteriori dettagli sul ruolo del $BC come token nativo della piattaforma, nonché sulla sua utilità, sull’integrazione con BC Engine e sul meccanismo di burn.  Il white paper aggiornato posiziona il $BC come token di utilità all’interno dell’ecosistema BC.GAME, progettato per supportare i premi della piattaforma, l’attività di staking e una più ampia partecipazione degli utenti. Descrive inoltre la struttura economica del token, compreso un supply totale fisso di 10 miliardi di $BC e un quadro di allocazione che copre il liquidity mining, gli airdrop della comunità, l’LDP, i consulenti e il marketing. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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