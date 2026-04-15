Un nuovo prodotto per la pulizia dei capelli è stato recentemente messo in commercio: si tratta di uno shampoo della linea Schwarzkopf BC Clean Balance, con una capacità di 250 millilitri. L'articolo include un avviso di trasparenza riguardante la presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza influire sui costi sostenuti dall'acquirente.

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© Ameve.eu - Schwarzkopf BC Clean Balance: Shampoo pulizia profonda 250ml

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