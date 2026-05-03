Playoff basket | il BC Lucca domina il Forlimpopoli con 81-67

Nel match dei playoff di basket, il BC Lucca ha ottenuto una vittoria di misura sul Forlimpopoli con il punteggio di 81-67. Dopo un primo tempo favorevole agli avversari, la squadra di casa è riuscita a cambiare marcia e a portare a casa il risultato. Nel terzo quarto, la difesa ha contribuito in modo decisivo, con alcuni giocatori che si sono distinti per l'intensità e la pressione esercitata sugli avversari.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il BC Lucca a ribaltare il primo tempo?. Chi è stato il vero protagonista della difesa nel terzo quarto?. Perché il Forlimpopoli non è riuscito a sfruttare il finale?. Come potrà il Lucca chiudere la serie in trasferenza mercoledì?.? In Breve Trentin segna 21 punti, Dubois 16 e Valentini 11 per il successo lucchese.. Di Sibio realizza 16 punti e Jonas Bracci 12 per il Forlimpopoli.. Il vantaggio del BC Lucca sale a 20 punti nel terzo quarto.. La prossima sfida della serie si giocherà mercoledì 9 maggio a Forlimpopoli.. Il Basketball Club Lucca vince la prima sfida dei playoff contro il Baskers Forlimpopoli con un punteggio di 81-67, ottenendo un vantaggio fondamentale nella serie che si giocherà mercoledì 9 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff basket: il BC Lucca domina il Forlimpopoli con 81-67 Notizie correlate Playoff Serie B: i Galletti di Forlimpopoli sfidano il leader Lucca? Cosa scoprirai Come può Forlimpopoli fermare la coppia Drocker-Dubois che segna 30 punti? Chi sono i giocatori di Lucca capaci di mantenere alta la... Playoff DR3, semifinale: la Robur Brindisi domina gara 1, Dynamic Taranto ko 81-58Parte con autorità il cammino della Robur Brindisi Resin Piping nelle semifinali playoff del campionato di Divisione Regionale 3, girone C. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gruppo Visioli BC, buona la prima nei playoff: vittoria in trasferta contro Frassati; Playoff ultima chiamata: bianconeri a Udine; Playoff Eurolega: risultati e tabellone aggiornati; Basket, grande avvio di playoff per la Vismederi Costone Siena: 103-87 con Bisceglie e serie sull’1-0. Playoff Nba, clamoroso a Boston: trionfo Philadelphia in gara-7, Celtics eliminatiSotto 3-1 nella serie, i Sixers completano un'incredibile rimonta e volano in semifinale a Est: Embiid e Maxey gelano il 'TD Garden' ... corrieredellosport.it Playoff NBA, risultati della notte: Philadelphia vince gara-7 a Boston, Celtics eliminatiLeggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, risultati della notte: Philadelphia vince gara-7 a Boston, Celtics eliminati ... sport.sky.it Basket: si ferma la corsa della Libertas, Herons ai playoff - Tutti i risultati - facebook.com facebook