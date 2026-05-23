Bayern Monaco-Stoccarda sabato 23 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Bavaresi a caccia del double contro i detentori del trofeo

Da infobetting.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 23 maggio alle 20:00 si gioca la finale della DFB Pokal tra Bayern Monaco e Stoccarda. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e i convocati sono stati annunciati. La squadra di casa, allenata da un tecnico di nome Kompany, cerca di ottenere il double, mentre gli avversari sono i detentori del trofeo. Le quote e i pronostici sono stati resi noti, ma non sono stati forniti dettagli sulle scelte di formazione o sui giocatori coinvolti.

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Siamo all’atto finale della DFB Pokal che vede il Bayern Monaco di Kompany impegnato contro i detentori del trofeo dello Stoccarda.  I bavaresi hanno chiuso il campionato in bellezza travolgendo il Colonia con 5 gol e chiudendo una stagione da autentici dominatori in un torneo mai in discussione. L’unico rammarico è la Champions che li ha visti soccombere in semifinale contro i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Bayern Monaco-Stoccarda (sabato 23 maggio 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Bavaresi a caccia del double contro i detentori del trofeo
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