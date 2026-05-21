Sabato 23 maggio 2026 alle 20:00 si disputa la finale della DFB Pokal tra Bayern Monaco e Stoccarda. La partita si svolge in un momento in cui entrambe le squadre sono arrivate all’ultimo atto del torneo, con il Bayern Monaco guidato dall’allenatore Kompany e lo Stoccarda che cerca di difendere il titolo vinto l’anno precedente. Le formazioni sono state annunciate e le quote per le scommesse sono state rese note, con i pronostici che si concentrano sulla sfida tra le due formazioni.

Siamo all’atto finale della DFB Pokal che vede il Bayern Monaco di Kompany impegnato contro i detentori del trofeo dello Stoccarda. I bavaresi hanno chiuso il campionato in bellezza travolgendo il Colonia con 5 gol e chiudendo una stagione da autentici dominatori in un torneo mai in discussione. L’unico rammarico è la Champions che li ha visti soccombere in semifinale contro i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Stoccarda (sabato 23 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

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