Sabato sera alle 20:00 si gioca la finale della DFB Pokal tra Bayern Monaco e Stoccarda. I bavaresi, guidati dall’allenatore, cercano il double contro i detentori del trofeo. Le formazioni ufficiali e le quote sono state comunicate, con convocati già annunciati. La partita si svolge in un solo match, deciso in base ai gol o ai supplementari. Entrambe le squadre sono arrivate all’ultimo atto dopo aver superato le rispettive avversarie nelle semifinali.

Siamo all’atto finale della DFB Pokal che vede il Bayern Monaco di Kompany impegnato contro i detentori del trofeo dello Stoccarda. I bavaresi hanno chiuso il campionato in bellezza travolgendo il Colonia con 5 gol e chiudendo una stagione da autentici dominatori in un torneo mai in discussione. L’unico rammarico è la Champions che li ha visti soccombere in semifinale contro i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Stoccarda (sabato 23 maggio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Bavaresi a caccia del double contro i detentori del trofeo

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Bayern Monaco-Stoccarda, i festeggiamenti dei bavaresi con la mascotte

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