Amministrative il candidato del campo largo Nello Pizza | Avellino torni ad essere la città della cultura

Da avellinotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la campagna per le elezioni amministrative, il candidato sostenuto dal campo largo ha dichiarato che desidera vedere la città tornare a essere riconosciuta come centro culturale. Ha sottolineato che la cultura non deve essere percepita come un insieme di eventi occasionali o semplici parole, ma come elemento fondamentale per lo sviluppo civile, sociale ed economico. La proposta mira a valorizzare il ruolo della cultura nel processo di crescita e miglioramento della comunità locale.

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La cultura non può essere considerata soltanto una parola vuota o un insieme di eventi occasionali, ma deve diventare il motore della crescita civile, sociale ed economica della città. Ripartire da un calendario di grandi eventi culturali per tornare ad essere riferimento e fucina di talenti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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