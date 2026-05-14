Amministrative il candidato del campo largo Nello Pizza | Avellino torni ad essere la città della cultura

Durante la campagna per le elezioni amministrative, il candidato sostenuto dal campo largo ha dichiarato che desidera vedere la città tornare a essere riconosciuta come centro culturale. Ha sottolineato che la cultura non deve essere percepita come un insieme di eventi occasionali o semplici parole, ma come elemento fondamentale per lo sviluppo civile, sociale ed economico. La proposta mira a valorizzare il ruolo della cultura nel processo di crescita e miglioramento della comunità locale.

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