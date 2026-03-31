Fine mandato a Lecco Tagliaferri e Fusi | Il consiglio comunale torni a unire non a dividere

Il consiglio comunale di Lecco si è riunito per approvare la chiusura del mandato amministrativo, che si è protratto oltre i cinque anni previsti. Alla fine della seduta, il presidente ha commentato che l’obiettivo è far sì che l’assemblea torni a essere un luogo di unità piuttosto che di divisione. Con questa riunione si conclude ufficialmente il periodo di amministrazione in corso.

Con questo consiglio comunale si chiude un mandato che è andato ben oltre la naturale scadenza ordinaria dei cinque anni. È certamente anche questo il momento dei bilanci, istituzionali e personali, ma anche il momento in cui ringraziare – anche a nome della collega Clara Fusi, con cui abbiamo percorso questa consiliatura (per l'ultimo tratto anche con il consigliere Valsecchi) – tutta la macchina comunale che ha accompagnato questo mandato, dalla segreteria generale ai dirigenti, passando per ogni singolo dipendente che ha operato per rendere possibile lo svolgimento della nostra attività di consiglieri. Il ringraziamento va anche al... 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Fine mandato a Lecco, Tagliaferri e Fusi: "Il consiglio comunale torni a unire, non a dividere" Articoli correlati Ue-Usa, Meloni ‘pontiera’ ad Addis Abeba: “Unire e non dividere”(Adnkronos) – Ad Addis Abeba, dove l’Italia rilancia il suo ruolo di ponte con l’Africa, Giorgia Meloni è costretta anche a difendere quello – più... Atrani, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale per la tutela della vitalità urbanaIl Consiglio Comunale di Atrani ha approvato il Regolamento comunale per la tutela della vitalità urbana, un atto che segna un passaggio importante... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Bione, approvato il pubblico interesse. Le minoranze abbandonano l'aula; Elezioni a Calco, Stefano Motta si ricandida a sindaco in cerca del terzo mandato; Referendum sulla giustizia, si vota: a Lecco vince il sì; L'ultima variazione di bilancio divide il consiglio comunale: dove vanno i soldi dei lecchesi. La relazione di fine mandato del sindaco uscente, tra ammissioni, rivelazioni e anche qualche frecciata in vista delle elezioni di maggio https://ta4.us/nSdocG1 facebook “Dalla crisi alla ripartenza”, ecco la relazione di fine mandato dell’amministrazione Ferrara x.com