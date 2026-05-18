Playoff gara-2 dei quarti | Milano batte ancora Reggio Emilia Brescia pareggia con Trieste

Da gazzetta.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda partita dei quarti di finale dei playoff di pallacanestro, Milano ha ottenuto un'altra vittoria contro Reggio Emilia, dominando il match con un buon avvio. Shields ha segnato 19 punti contribuendo alla prestazione complessiva della squadra. Nel frattempo, Brescia e Trieste si sono affrontate in un match che si è concluso con un pareggio, rendendo la serie più equilibrata. Entrambi i confronti si sono giocati in un clima di alta tensione e intensità, con le squadre che sono rimaste concentrate durante tutta la partita.

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Milano vince gara 2 al Forum e mette Reggio Emilia spalle al muro. Ora gli emiliani, sotto 2-0 nella serie, dovranno fare l’impresa in casa in gara 3 per riaprire il discorso. Ottimi Shields, che ne infila 19 e soprattutto Bolmaro (11) che è encomiabile in difesa. Non bastano 14 punti di Rossato a Priftis, che però ricava indicazioni interessanti dal secondo tempo dei suoi, soprattutto grazie alla zona difensiva. Brescia ruggisce al PalaLeonessa e pareggia la serie con Trieste (1-1). Sontuoso Bilan, che chiude in doppia doppia (22 punti, 11 rimbalzi e 813 al tiro). Cotelli sorride anche grazie alle prove di River e Nunn (entrambi a quota 18 al 40’). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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