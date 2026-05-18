Playoff gara-2 dei quarti | Milano batte ancora Reggio Emilia Brescia pareggia con Trieste

Nella seconda partita dei quarti di finale dei playoff di pallacanestro, Milano ha ottenuto un'altra vittoria contro Reggio Emilia, dominando il match con un buon avvio. Shields ha segnato 19 punti contribuendo alla prestazione complessiva della squadra. Nel frattempo, Brescia e Trieste si sono affrontate in un match che si è concluso con un pareggio, rendendo la serie più equilibrata. Entrambi i confronti si sono giocati in un clima di alta tensione e intensità, con le squadre che sono rimaste concentrate durante tutta la partita.

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Milano vince gara 2 al Forum e mette Reggio Emilia spalle al muro. Ora gli emiliani, sotto 2-0 nella serie, dovranno fare l’impresa in casa in gara 3 per riaprire il discorso. Ottimi Shields, che ne infila 19 e soprattutto Bolmaro (11) che è encomiabile in difesa. Non bastano 14 punti di Rossato a Priftis, che però ricava indicazioni interessanti dal secondo tempo dei suoi, soprattutto grazie alla zona difensiva. Brescia ruggisce al PalaLeonessa e pareggia la serie con Trieste (1-1). Sontuoso Bilan, che chiude in doppia doppia (22 punti, 11 rimbalzi e 813 al tiro). Cotelli sorride anche grazie alle prove di River e Nunn (entrambi a quota 18 al 40’). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Playoff, gara-2 dei quarti: Milano batte ancora Reggio Emilia. Brescia pareggia con Trieste ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Basket play off quarti gara 1. Milano batte Reggiana 96-84 grazie a Diop e agli ottimi tiri liberi Sullo stesso argomento Basket, l’Olimpia Milano batte ancora Reggio Emilia e va sul 2-0. Brescia impatta la serie con TriesteNessuna sorpresa nel secondo atto delle serie playoff Olimpia Milano-Reggiana e Brescia-Trieste, con le favorite che si impongono davanti al pubblico... Gara 1 playoff Lba 2026: Trieste espugna Brescia, Milano regola Reggio EmiliaLa post season della palla a spicchi è iniziata con la gara 1 dei playoff Lba 2026, che ha visto la sorprendente vittoria di Trieste in quel di... Basket, l’Olimpia Milano batte ancora Reggio Emilia e va sul 2-0. Brescia impatta la serie con TriesteNessuna sorpresa nel secondo atto delle serie playoff Olimpia Milano-Reggiana e Brescia-Trieste, con le favorite che si impongono davanti al pubblico ... oasport.it Playoff, gara-2 dei quarti: Milano batte ancora Reggio Emilia. Brescia pareggia con TriesteL'Olimpia approccia bene e vince in controllo, aiutata dai 19 punti di Shields. Brescia impatta la serie grazie ad uno strepitoso Bilan ... msn.com I tre temi del fine settimana Il sabato mattina si apre con verdetti pazzeschi! Tra l'inizio dei Playoff LBA oggi pomeriggio e una notte NBA da record, ecco le 3 notizie che devi assolutamente sapere per iniziare il weekend: NBA NIGHT: CADE FORZA GA x.com