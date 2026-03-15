Basket Coppa Italia serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-La T Tecnica Gema Montecatini la diretta della finale Live

Alle 16.30 si gioca la finale di Coppa Italia di serie B di basket tra Verodol CBD Pielle Livorno e T Tecnica Gema Montecatini. La partita si svolge in diretta e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si contendono il trofeo in questa finale. L’evento viene trasmesso in live streaming.

Finalissima per gli uomini di Turchetto che contro i termali cercano la prima storica affermazione in questa competizione. Palla a due alle 16.30 Appuntamento con la storia per la Pielle Livorno che oggi alle 16.30 affronta la Gema Montecatini nella finale di Coppa Italia. Per i biancoblù si tratta della prima apparizione in finale, mentre i termali sono i campioni in carica e nella scorsa edizione hanno vinto a sorpresa contro la quasi imbattibile Roseto (71-64). Venucci e compagni arrivano alla finale dopo una gara tiratissima in cui le percentuali al tiro non hanno aiutato, ma la difesa e l’esperienza hanno permesso di avere la meglio 60-53 sulla giovane Vigevano. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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