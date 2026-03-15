La Gema Montecatini ha battuto la Virtus Roma nelle semifinali di Coppa Italia a Rimini, conquistando così il pass per la finale che si disputerà domenica 15 marzo. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra toscana, che ora attende di conoscere il suo avversario in una finale molto attesa. La squadra ha dimostrato determinazione e ha ottenuto il risultato che cercava.

Rimini, 14 marzo 2026 – La T Tecnica Gema Montecatini vince a Rimini nelle semifinali di Coppa Italia contro la Virtus Roma e accede alla finale di domenica 15 marzo. Un ultimo atto tutto toscano visto che l’avversario sarà la Pielle Livorno, che nel pomeriggio di sabato ha battuto Vigevano. Resterà dunque in Toscana il trofeo ma chiaramente ora Montecatini sogna per sé una Coppa che l’anno scorso il team termale ha vinto. Raddoppiare il trofeo per il secondo anno di seguito sarebbe un risultato strepitoso. Ma meglio non pensarci e adesso raccogliere le energie, dormirci su e scendere sul parquet di Rimini, dove si tengono le finali, domenica 15 marzo alle 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basket Serie B: la Gema Montecatini in finale di Coppa Italia. Batte Roma e trova Livorno

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