Playoff basket serie A | Trieste fa l' impresa a Brescia e batte la Germani 92-90

Nella notte tra 15 e 16 maggio si sono disputate le partite dei quarti di finale dei playoff del campionato di Serie A di basket. Una delle sfide più emozionanti si è giocata a Brescia, dove la squadra ospite ha raggiunto una vittoria inaspettata con il punteggio di 92-90. La partita ha visto numerosi sorpassi e momenti di tensione, coinvolgendo le due formazioni in un confronto serrato fino all'ultimo secondo. I tifosi presenti hanno assistito a un incontro ricco di colpi di scena.

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