Playoff basket serie A | Trieste fa l' impresa a Brescia e batte la Germani 92-90

Da sport.quotidiano.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra 15 e 16 maggio si sono disputate le partite dei quarti di finale dei playoff del campionato di Serie A di basket. Una delle sfide più emozionanti si è giocata a Brescia, dove la squadra ospite ha raggiunto una vittoria inaspettata con il punteggio di 92-90. La partita ha visto numerosi sorpassi e momenti di tensione, coinvolgendo le due formazioni in un confronto serrato fino all'ultimo secondo. I tifosi presenti hanno assistito a un incontro ricco di colpi di scena.

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Milano, 16 maggio 2026 - Spettacolo e colpi di scena non sono mancati già dalla tornata di gare dei quarti di finale playoff del campionato di Serie A di basket. La sorpresa più inaspettata è stato il colpo della Pallacanestro Trieste, che ha sbancato il PalaLeonessa A2A 92-90, strappando subito alla Germani Brescia padrona di casa il vantaggio del fattore campo. Dopo un primo quarto chiuso a +4 nonostante un Amedeo Della Valle già a quota 11 punti (ha poi chiuso a 26  prendendosi la palma di miglior realizzatore della gara), Trieste ha provato ad alzare i giri del motore spingendosi a +8 con i guizzi di Uthoff, Brown e Toscano Anderson (33-41), ma Brescia ha risposto risalendo la china e impattando a quota 45 prima del nuovo allungo giuliano griffato da Bannan, Ross e ancora Toscano-Anderson (51-59 al 20’). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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