Playoff basket serie A | Trieste fa l' impresa a Brescia e batte la Germani 92-90
Nella notte tra 15 e 16 maggio si sono disputate le partite dei quarti di finale dei playoff del campionato di Serie A di basket. Una delle sfide più emozionanti si è giocata a Brescia, dove la squadra ospite ha raggiunto una vittoria inaspettata con il punteggio di 92-90. La partita ha visto numerosi sorpassi e momenti di tensione, coinvolgendo le due formazioni in un confronto serrato fino all'ultimo secondo. I tifosi presenti hanno assistito a un incontro ricco di colpi di scena.
Milano, 16 maggio 2026 - Spettacolo e colpi di scena non sono mancati già dalla tornata di gare dei quarti di finale playoff del campionato di Serie A di basket. La sorpresa più inaspettata è stato il colpo della Pallacanestro Trieste, che ha sbancato il PalaLeonessa A2A 92-90, strappando subito alla Germani Brescia padrona di casa il vantaggio del fattore campo. Dopo un primo quarto chiuso a +4 nonostante un Amedeo Della Valle già a quota 11 punti (ha poi chiuso a 26 prendendosi la palma di miglior realizzatore della gara), Trieste ha provato ad alzare i giri del motore spingendosi a +8 con i guizzi di Uthoff, Brown e Toscano Anderson (33-41), ma Brescia ha risposto risalendo la china e impattando a quota 45 prima del nuovo allungo giuliano griffato da Bannan, Ross e ancora Toscano-Anderson (51-59 al 20’). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket - Missione playoff, OJM a Bologna per l'impresa
Sullo stesso argomento
Basket, Serie A: Trieste batte Varese al photofinish. Vittorie per Brescia, Treviso, Cremona e CantùSi sono disputati oggi cinque incontri della venticinquesima giornata del massimo campionato italiano di basket.
Brescia da record: la Germani travolge Sassari 92-71 e blinda il secondo posto storicoLa Germani Brescia non sbaglia l’appuntamento più importante e si prende una serata destinata a restare nella storia del club.
Playoff Serie A2, oggi alle 18 gara 5 tra Fortitudo Bologna e Avellino Basket @Sportando x.com
BASKET, SERIE B N.LE - PLAYOFF: La Fabo Herons Montecatini vince gara4 contro JuveCaserta, (la serie sul 2-2) - Facebook facebook
Playoff basket serie A: Trieste fa l'impresa a Brescia e batte la Germani 92-90Markel Brown in azione durante il match Germani Brescia-Pallacanestro Trieste (Ciamillo-Castoria) ... sport.quotidiano.net
[BasketNews] Cinque motivi per cui potremmo assistere alla migliore serie di playoff nella storia dell'EuroLeague reddit
Basket, playoff Serie A: in gara-1 vincono Milano e TriesteHanno preso il via i playoff della Serie A di basket e oggi erano in programma i primi due match dei quarti di finale. E arrivano le vittorie per EA7 ... oasport.it