Basket Serie A | una Virtus tutta cuore batte Milano e la manda a -6

La Virtus Olidata Bologna ha vinto contro l’EA7 Emporio Armani Milano con il punteggio di 104-94 nel 22° turno di Serie A. La partita si è giocata a Bologna e ha visto i padroni di casa ottenere una vittoria importante, portandosi a sei punti di distanza dai milanesi in classifica. La squadra di Bologna ha dimostrato determinazione e cuore nel corso dell’incontro.

Bologna, 15 marzo 2026 – La Virtus Olidata Bologna compie una vera e propria impresa e, nel match di cartello del 22° turno del campionato di Serie A di basket, batte 104-94 l’EA7 Emporio Armani Milano allungando a +6 (con il vantaggio degli scontri diretti a favore) sui biancorossi. I bianconeri, con la regia di fatto azzerata dalle assenze di Pajola, Hackett e Vildoza, hanno saputo gettare il cuore oltre ogni ostacolo e hanno vinto con pieno merito una partita sempre condotta. A trascinare la compagine felsinea ci hanno pensato Carsen Edwards (28 punti) e Derrick Alston junior (27), ma è stata a dir poco fondamentale anche l’apporto in uscita dalla panchina di Francesco Ferrari (11 punti e 6 rimbalzi) e Aliou Diarra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: una Virtus tutta cuore batte Milano e la manda a -6 Articoli correlati Basket, Serie: Brescia batte Milano e torna sola in vetta. Trento sgambetta la VirtusBologna, 1° febbraio 2026 – Al termine della diciottesima giornata del campionato di Serie A di basket, decisamente ricca di colpi di scena, la... Serie A basket: la Virtus batte e aggancia Brescia prendendosi il primo postoBologna, 22 dicembre 2025 – La Virtus Olidata Bologna si prende il big match di chiusura della dodicesima giornata del campionato di Serie A di... Una selezione di notizie su Basket Serie A una Virtus tutta cuore... Temi più discussi: BASKET SERIE A Una Hotels sbanca Sassari in 80 secondi Bella vittoria 102-99, Caupain gigante; Reggio Emilia-Trieste 97-61: highlights LBA; Una Hotels, stringere i denti oggi a Sassari è d’obbligo; UNA Hotels Reggio Emilia - Pallacanestro Trieste sabato alle 20.00 (live su LBATV), Brooks alla presenza numero 350 in Serie A. Basket, Serie A: Bologna spegne una Milano stanca nel big match di giornataVince la Virtus Bologna il big match che chiudeva la ventiduesima giornata del massimo campionato italiano di basket e lo fa battendo una Olimpia Milano ... oasport.it Serie A Basket, Cremona-Brescia 78-79: gli highlightsÈ una tripla di Miro Bilan quasi allo scadere a regalare la vittoria in trasferta a Brescia, rendendo inutile il canestro di Aljami Durham che a 7 secondi dalla fine aveva illuso Cremona del colpaccio ... sport.sky.it Basket A2, Dole Rimini-Tezenis Verona 77-58: i romagnoli conquistano la Coppa Italia contro una Scaligera sterile x.com Napoli Basketball, altra sconfitta: Cantù passa 94-77 facebook