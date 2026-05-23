Basket playoff serie B | Elachem Vigevano-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta

Da livornotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Pielle Livorno affronta oggi, 23 maggio, alle 21, la seconda gara delle semifinali dei playoff di serie B contro l’Elachem Vigevano. Dopo aver perso la prima sfida 88-85 al termine dell’overtime, la squadra toscana torna in campo per cercare di pareggiare la serie. La partita si disputa a Vigevano.

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A Vigevano per gara 2. Dopo il ko per 88-85 di giovedì scorso, maturato al termine dell'extra time, la Pielle Livorno torna in campo oggi sabato 23 maggio alle 21 per seconda sfida della serie delle semifinali. Al PalaElachem si preannuncia un match ad alta intensità, con il risultato che può. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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