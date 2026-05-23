Basket la Dole s' inchina a Redivo | da solo segna 48 punti Con una prova da record riporta la serie sull' 1-1

Notizia in breve

Lucio Redivo ha segnato 48 punti in una partita di semifinale playoff, contribuendo a riportare la serie sull’1-1. La sua prestazione ha permesso alla squadra di vincere con un punteggio di 85-69. La squadra avversaria ha subito la sua prodezza, che ha fatto la differenza nel risultato finale. La partita si è svolta in modo equilibrato fino alla fase finale, quando Redivo ha preso il controllo.