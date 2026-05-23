Basket la Dole s' inchina a Redivo | da solo segna 48 punti Con una prova da record riporta la serie sull' 1-1

Da riminitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Lucio Redivo ha segnato 48 punti in una partita di semifinale playoff, contribuendo a riportare la serie sull’1-1. La sua prestazione ha permesso alla squadra di vincere con un punteggio di 85-69. La squadra avversaria ha subito la sua prodezza, che ha fatto la differenza nel risultato finale. La partita si è svolta in modo equilibrato fino alla fase finale, quando Redivo ha preso il controllo.

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Giù il cappello, al cospetto di Lucio Redivo. E’ grazie alla sua prestazione storica che la Ueb Gesteco Cividale riesce a impattare la serie di semifinale playoff sull’1-1 (85-69 il finale). La Dole Rimini lotta e ci prova anche in gara2, dopo aver fatto il colpaccio nel match d’esordio, ma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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