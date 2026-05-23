Basket la Dole s' inchina a Redivo | da solo segna 48 punti Con una prova da record riporta la serie sull' 1-1
Lucio Redivo ha segnato 48 punti in una partita di semifinale playoff, contribuendo a riportare la serie sull’1-1. La sua prestazione ha permesso alla squadra di vincere con un punteggio di 85-69. La squadra avversaria ha subito la sua prodezza, che ha fatto la differenza nel risultato finale. La partita si è svolta in modo equilibrato fino alla fase finale, quando Redivo ha preso il controllo.
Giù il cappello, al cospetto di Lucio Redivo. E’ grazie alla sua prestazione storica che la Ueb Gesteco Cividale riesce a impattare la serie di semifinale playoff sull’1-1 (85-69 il finale). La Dole Rimini lotta e ci prova anche in gara2, dopo aver fatto il colpaccio nel match d’esordio, ma. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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