Cividale Redivo da 36 punti | la Sebastiani cade e la serie si riapre

Nel match tra Cividale e Sebastiani, Redivo ha segnato 36 punti, contribuendo alla sconfitta della squadra avversaria. La partita ha visto Redivo trovare frequentemente la via del canestro, mettendo in difficoltà la difesa avversaria. Nonostante la prestazione di Perry, che ha segnato molti punti, la squadra di casa ha ottenuto la vittoria, riaprendo così la serie di incontri.

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? Domande chiave Come ha fatto Redivo a neutralizzare la difesa della Sebastiani?. Perché la prestazione di Perry non è bastata per la vittoria?. Quali errori tattici hanno permesso al Cividale di mantenere il vantaggio?. Come cambierà l'equilibrio della serie con il ritorno a Rieti?.? In Breve Redivo segna 36 punti, Perry ne realizza 31 per la Sebastiani di Rieti.. Mian aggiunge 9 punti e Udom 10 canestri al punteggio finale di 79-73.. La serie playoff si pareggia 1-1 prima del prossimo match mercoledì a Rieti.. Cesana segna 12 punti per il Cividale al PalaGesteco durante la sfida.. Il Cividale ha pareggiato la serie contro la Sebastiani di Rieti segnando un 79-73 al PalaGesteco, grazie a una prestazione straordinaria di Redivo che ha messo a segno 36 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cividale, Redivo da 36 punti: la Sebastiani cade e la serie si riapre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Basket, l'Unieuro Forlì ferma la furia Redivo: i ragazzi di coach Martino sbancano il parquet di CividaleImpresa dell'Unieuro Forlì, i biancorossi si impongono di quattro lunghezze in trasferta: conquistati due punti chiave in ottica salvezza. Elezioni comunali 2026 a Cividale del Friuli: la lista "Forza Cividale con i civici per Cividale"Gli aspiranti consiglieri della lista “Forza Cividale con i civici per Cividale” a sostegno del candidato sindaco Attilio VugaROBERTO NOVELLInato il... Argomenti più discussi: La Sebastiani sbanca Cividale in gara 1: vittoria in volata 69-70. Foto. Domenica si replica in Friuli, poi a Rieti; Nel Reatino dal 2 maggio in pagamento le pensioni del mese; Gara 1: la Sebastiani vince a Cividale 69-70; DIRETTA Playoff Gara 1 UEB Cividale-Sebastiani Rieti 39-36: INTERVALLO.