Basket la Dole lotta ma in gara2 non basta | sull' uno pari ora la serie si trasferisce al Flaminio

Nel secondo incontro dei quarti di finale playoff, la squadra di casa ha vinto contro la Dole, portando la serie sull’1-1. La partita si è svolta davanti a circa 5 mila spettatori alla Vitrifrigo Arena, mentre la Dole ha combattuto con determinazione, ma alla fine ha prevalso la Vuelle. Ora la serie si sposta al Flaminio di Rimini, con entrambe le formazioni che si preparano alla prossima sfida.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui