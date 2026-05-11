Basket la Dole lotta ma in gara2 non basta | sull' uno pari ora la serie si trasferisce al Flaminio
Nel secondo incontro dei quarti di finale playoff, la squadra di casa ha vinto contro la Dole, portando la serie sull’1-1. La partita si è svolta davanti a circa 5 mila spettatori alla Vitrifrigo Arena, mentre la Dole ha combattuto con determinazione, ma alla fine ha prevalso la Vuelle. Ora la serie si sposta al Flaminio di Rimini, con entrambe le formazioni che si preparano alla prossima sfida.
Uno pari, palla al centro. E ora la serie si trasferisce al Flaminio di Rimini. La Dole gioca a testa altissima anche la seconda partita dei quarti di finale playoff, ma questa volta il disco verde è a favore della Vuelle: il match alla Vitrifrigo Arena davanti a quasi 5 mila spettatori (oltre.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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