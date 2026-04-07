Basket Dole Rimini verso il rush finale | nel turno infrasettimanale trasferta sul parquet di Pistoia

La Dole Rimini si prepara a disputare l’ultimo turno infrasettimanale della regular season, con una trasferta sul campo di Pistoia. La squadra si trova nel pieno delle ultime quattro partite di campionato, che rappresentano l’ultima fase della stagione regolare. La sfida si svolgerà a pochi giorni dall’ultimo impegno ufficiale, segnando un momento cruciale nel percorso verso i playoff.

L'Estra Pistoia è tra le squadre che hanno effettuato più cambi d’assetto nell’arco della stagione, con ben cinque stranieri diversi e un totale di 16 giocatori Siamo giunti all’ultimo turno infrasettimanale della regular season della Dole Rimini, impegnata in un intenso rush finale di quattro giornate. Si parte in trasferta, più precisamente al LumoSquare, teatro della sfida che si terrà mercoledì 8 aprile alle 20,30 con l’Estra Pistoia. Tra le squadre che hanno effettuato più cambi d’assetto nell’arco della stagione, con ben cinque stranieri diversi e un totale di 16 giocatori schierati tra senior e under, la compagine toscana ha vissuto un periodo di totale oscurità sotto la precedente guida tecnica di coach Sacripanti, vincendo un solo match nei 13 disputati tra l’8 dicembre e il 21 febbraio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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