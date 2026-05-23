Basket Dr1 Busnago e coach Ascenzo Separazione dopo il ko
Dopo la retrocessione ai playout in Divisione Regionale 1, la Fortitudo Busnago ha annunciato la separazione dal coach Alessio Ascenzo. L’allenatore, arrivato tre estati fa dopo una precedente esperienza a Novate con l’Osal, non continuerà alla guida della squadra. La società ha deciso di interrompere il rapporto dopo la stagione conclusa con la perdita della categoria. La squadra cercherà un nuovo tecnico per la prossima stagione.
Dopo l’inattesa retrocessione - ai playout - in Divisione Regionale 1 si separano i destini della Fortitudo Busnago e di Alessio Ascenzo, il tecnico approdato con i “collegiali“ tre estati fa dopo la positiva esperienza a Novate con l’Osal. Si tratta di una decisione consensuale come spiega il 42enne tecnico di Usmate. "Abbiamo deciso, con la massima serenità e rispetto reciproco, che fosse il momento giusto per voltare pagina per il bene di entrambi". E aggiunge: "Avremmo voluto e meritato un finale diverso per come abbiamo lottato, ma il campo ha emesso il suo verdetto e va accettato" riferendosi all’incredibile epilogo che ha visto la sua squadra perdere in gara-3 lo spareggio contro Calolziocorte dopo avere espugnato in gara-2 il campo dei lecchesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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