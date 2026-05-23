Basket Dr1 Busnago e coach Ascenzo Separazione dopo il ko

Dopo l’inattesa retrocessione - ai playout - in Divisione Regionale 1 si separano i destini della Fortitudo Busnago e di Alessio Ascenzo, il tecnico approdato con i “collegiali“ tre estati fa dopo la positiva esperienza a Novate con l’Osal. Si tratta di una decisione consensuale come spiega il 42enne tecnico di Usmate. "Abbiamo deciso, con la massima serenità e rispetto reciproco, che fosse il momento giusto per voltare pagina per il bene di entrambi". E aggiunge: "Avremmo voluto e meritato un finale diverso per come abbiamo lottato, ma il campo ha emesso il suo verdetto e va accettato" riferendosi all’incredibile epilogo che ha visto la sua squadra perdere in gara-3 lo spareggio contro Calolziocorte dopo avere espugnato in gara-2 il campo dei lecchesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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