Basket in DR1 la salvezza del CUS Pisa Cosmocare ha il volto di coach Luca Martini

Il Cosmocare CUS Pisa ha conquistato la salvezza nel campionato di basket di DR1 con una giornata di anticipo. La squadra ha ottenuto il risultato decisivo sotto la guida dell’allenatore Luca Martini. La partita che ha sancito la qualificazione si è svolta ieri, e il team ha concluso la stagione con un risultato positivo. La squadra si prepara ora alle ultime gare del campionato.

Pisa, 17 aprile 2026 – La salvezza, raggiunta dal Cosmocare CUS Pisa con una giornata di anticipo sulla fine della regular season, nel campionato di Divisione Regionale 1, ha il volto vissuto di Luca Martini, coach livornese subentrato come terzo allenatore della stagione, a fine gennaio, a girone di ritorno iniziato, con 13 partite da giocare, quando gli universitari erano ultimi con 2 sole vittorie, distanti 8 punti dalla zona salvezza. Martini, una lunga carriera da giocatore in C e B, prima di passare sulla panchina di formazioni di C1 e C2, cogliendo importanti risultati, in termini di promozione e salvezza sui campi di Piombino, Pontedera, Meloria, Carrara e La Spezia, ha conquistato 9 vittorie nelle 12 gare finora disputate dal CUS, con una serie positiva seconda solo alla capolista GEA Grosseto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, in DR1 la salvezza del CUS Pisa Cosmocare ha il volto di coach Luca Martini Notizie correlate Basket, Luca Martini è il nuovo coach del CUS Pisa, che affronta Donoratico in DR1Pisa, 29 gennaio 2026 – Sarà Luca Martini, coach livornese di grande esperienza, a tentare l’impresa, quasi impossibile, di guidare il CUS Pisa... Basket, buona la prima per Luca Martini sulla panchina del CUS Pisa, in DR1Pisa, 1 febbraio 2026 – Buona la prima di Luca Martini sulla panchina del Cosmocare CUS Pisa, che supera nettamente in casa Donoratico, bissando il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Basket il CUS Pisa gioca a Castelfranco in un derby-salvezza per la permanenza in DR1; Basket a Castelfranco il CUS Pisa trova vittoria e permanenza in Divisione Regionale 1; Basket Nella Dr1 il CmC incrocia l’Invictus Bertieri prova ad agganciare l’ultimo treno playoff. Basket il CUS Pisa gioca a Castelfranco, in un derby-salvezza per la permanenza in DR1Agli universitari, reduci dal brillante successo con Valdicornia, il successo potrebbe essere sufficiente per garantirsi la salvezza con una giornata di anticipo ... msn.com Basket, il CUS Pisa supera Valdicornia e fa un altro passo verso la permanenza in DR1Gli universitari sono sempre stati avanti, raggiungendo un vantaggio massimo di 21 punti ... msn.com