Basket ruggito Dole Rimini | dopo tre ko superata la Gemini Mestre dell' ex coach Mattia Ferrari

La Dole Rimini torna alla vittoria nel campionato di basket, superando la Gemini Mestre con il punteggio di 95-81. La partita si è conclusa con un vantaggio costante per i padroni di casa, nonostante un finale combattuto. La squadra di Rimini ha gestito bene il risultato fin dall’inizio, mantenendo il controllo fino alla sirena finale. Nella gara erano presenti ex allenatori e giocatori di entrambe le formazioni.

La Dole Rimini festeggia la Pasqua con il ritorno alla vittoria. Diversi i protagonisti del match: il top scorer è un altro ex, Ivan Alipiev, autore di 18 punti La Dole Rimini festeggia la Pasqua con il ritorno alla vittoria. Per Tomassini e compagni è felice l’incontro con la Gemini Mestre degli ex Mattia Ferrari e Alessandro Scarponi, battuta 95-81 in un match vivace fino agli ultimi possessi ma di fatto sempre nelle mani di una Dole in vantaggio per oltre 37 minuti. Il parziale decisivo arriva già nel secondo quarto, con un 14-0 riminese che scava un gap che Mestre non riesce più a chiudere. Rimini colpisce bene sia da due (53%) che da tre punti (48%), vincendo anche la lotta a rimbalzo (40-28). 🔗 Leggi su Riminitoday.it Basket, Dole in campo nel pomeriggio di Pasqua: al Flaminio il ritorno da ex di coach Mattia FerrariBiancorossi impegnati tra le mura amiche del Flaminio contro la Gemini Mestre, squadra neopromossa ma che ha già fatto la voce grossa con diverse big... Finisce la serie negativa: Dole Basket Rimini-Gemini Mestre 95-81Il sole della giornata di Pasqua porta bene alla Dole Basket Rimini che, tra le mura amiche del Flaminio, ritrova il sorriso e scaccia i fantasmi della crisi. chiamamicitta.it Dole Basket Rimini-Gemini Mestre: diretta testualeLa Dole Basket Rimini nel giorno di Pasqua vuole risollevarsi dopo tre sconfitte di fila, l'ultima sul campo del fanalino di coda Roseto. Di fronte i biancorossi si troveranno la matricola Gemini Mest ... newsrimini.it