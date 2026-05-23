Un rappresentante della regione ha proposto la creazione di un nuovo ente dedicato ai Comuni e alla Regione, con l’obiettivo di modificare la gestione dei fondi europei nei piccoli borghi. Due rappresentanti di enti locali incontreranno il proponente a Matera. La proposta mira a migliorare l’accesso e l’utilizzo delle risorse comunitarie nelle aree rurali. La discussione si concentrerà sui dettagli dell’ente e sulle modalità di applicazione delle nuove strategie di gestione.

? Punti chiave Come cambierà la gestione dei fondi europei nei piccoli borghi?. Chi sono i due rappresentanti che incontreranno Cifarelli a Matera?. Perché la fine delle Comunità montane ha creato questo vuoto?. Come verranno ripartite le royalties del petrolio tra i comuni?.? In Breve Incontro a Matera tra Cifarelli, Larocca e Traietta per definire il nuovo modello.. Proposta nasce per sostituire le Comunità montane soppresse nel 2010.. Gestione congiunta di Fondi Europei, Fondo Coesione e royalties petrolifere.. Obiettivo favorire fusioni tra enti locali seguendo modelli del Mezzogiorno.. Nelle prossime settimane, il presidente della Seconda Commissione Bilancio e Programmazione, Cifarelli, inviterà a Matera Gerardo Larocca e Giulio Traietta per discutere un nuovo modello di gestione del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata, Cifarelli propone un nuovo ente per i Comuni e la Regione

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