Cifarelli | crisi in Regione l’agricoltura lucana è abbandonata

La situazione dell’agricoltura lucana è al centro di un dibattito politico, con l’assessore regionale che si trova sotto scrutinio per la gestione delle risorse idriche. La crisi in regione, evidenziata da diversi enti e stakeholders, riguarda principalmente la mancanza di interventi concreti per il settore agricolo e il suo abbandono. La discussione si concentra ora sul possibile impatto delle scelte dell’assessore riguardo alla distribuzione e all’utilizzo delle risorse idriche, e su come queste decisioni influenzeranno il voto in sede di valutazione politica.

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? Domande chiave Come influenzerà il voto dell'assessore Cicala sulla gestione delle risorse idriche?. Perché le divisioni interne alla maggioranza bloccano le strategie del Metapontino?. Chi pagherà il costo della mancanza di infrastrutture irrigue in Basilicata?. Quali sono le conseguenze reali del vuoto politico sulle aziende cerealicole?.? In Breve Assessore Cicala vota contro il bilancio della propria Giunta regionale.. Crollo prezzi cerealicoli e calamità naturali colpiscono le zone del Metapontino.. Mancanza di infrastrutture irrigue e risorse idriche penalizza le aziende lucane.. Divisioni interne al centrodestra bloccano la programmazione del sistema produttivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cifarelli: crisi in Regione, l’agricoltura lucana è abbandonata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Agricoltura lucana in crisi: il gasolio sale del 35%La crisi energetica e le speculazioni sui mercati stanno schiacciando il settore agricolo lucano tra costi in esplosione e margini che si... Cifarelli: “Rapporto con i lucani interrotto”: crisi nella sanità? Punti chiave Perché il 12% dei lucani rinuncia alle cure mediche? Come influiscono gli 80 milioni di mobilità passiva sui servizi locali? Chi deve... Autismo, Cifarelli: 'necessità di chiarezza sulle linee guida regionali'Il consigliere regionale Roberto Cifarelli, dopo aver preso parte al convegno dedicato ai disturbi dello spettro autistico in età adulta svoltosi presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, con ... lasiritide.it Sanità in Basilicata, Cifarelli: ''Rapporto con i lucani ormai interrotto. Serve un bagno di umiltà''Il commercio di prossimità non è un settore residuale: è una infrastruttura sociale, un presidio di cittadinanza, una condizione di sicurezza e di vitalità dei territori. — FILCOM Basilicata – ... lasiritide.it