In Basilicata, le attività di forestazione sono ferme a causa di un blocco decisionale. Un rappresentante ha evidenziato che le risorse destinate a questi interventi non vengono assegnate, mentre le criticità sul territorio continuano ad aumentare. La mancanza di decisioni politiche ha portato a uno stallo che impedisce l'avvio di nuovi progetti di tutela e sviluppo delle aree verdi. La situazione solleva interrogativi su chi abbia il compito di decidere sulle risorse necessarie per la gestione forestale.

? Punti chiave Chi deve decidere davvero sulle risorse per la forestazione lucana?. Come influisce lo stallo politico sulla sicurezza del territorio?. Perché le decisioni dell'assessore sono rimandate alla Presidenza?. Quali rischi corre il comparto forestale a causa della frammentazione politica?.? In Breve L'assessore Carmine Cicala rimanda decisioni e coperture finanziarie al Presidente Vito Bardi.. L'incertezza colpisce centinaia di lavoratori forestali tra precarietà occupazionale e gestione antincendio.. Lo stallo politico mette a rischio la prevenzione del dissesto idrogeologico in Basilicata.. Crisi agricola nel Metapontino e problemi alla cerealicoltura aggravano il contesto regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forestazione in Basilicata: Cifarelli denuncia criticità e stallo

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