Basilicata | arriva il marchio IGP per la fragola Sabrosa Candonga

Notizia in breve

A partire dal 2025, le fragole coltivate in Basilicata potranno essere commercializzate con il marchio IGP Sabrosa Candonga. L’ottenimento di questa certificazione rappresenta un riconoscimento ufficiale della qualità e dell’origine delle fragole della regione. La certificazione sarà valida per le fragole coltivate secondo le specifiche di produzione stabilite e garantirà ai consumatori un prodotto di provenienza certificata. La certificazione IGP sarà applicata alle fragole a partire dall’anno prossimo.