Basilicata | arriva il marchio IGP per la fragola Sabrosa Candonga
A partire dal 2025, le fragole coltivate in Basilicata potranno essere commercializzate con il marchio IGP Sabrosa Candonga. L’ottenimento di questa certificazione rappresenta un riconoscimento ufficiale della qualità e dell’origine delle fragole della regione. La certificazione sarà valida per le fragole coltivate secondo le specifiche di produzione stabilite e garantirà ai consumatori un prodotto di provenienza certificata. La certificazione IGP sarà applicata alle fragole a partire dall’anno prossimo.
Dal 2025 la Basilicata celebra un nuovo traguardo agricolo con l’ottenimento del marchio IGP per le sue fragole. La varietà Sabrosa Candonga domina la scena, coprendo infatti l’85% delle superfici coltivate tra il Metapontino e il Materano. Il primato della varietà Candonga nel territorio materano. Il Materano si conferma la culla autentica di questa eccellenza lucana, dove il microclima locale favorisce una qualità superiore nonostante le cure meticolose richieste dalla coltivazione. La fragola Sabrosa Candonga si distingue per caratteristiche fisiche precise: presenta una forma allungata e un colore rosso intenso. Al palato, i frutti offrono un sapore dolce accompagnato da una polpa croccante. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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