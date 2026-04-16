Durante il Macfrut di Rimini, il Comitato Promotore della Fragola della Basilicata IGP presenterà le produzioni lucane, portando in esposizione le caratteristiche e le qualità delle fragole certificate. La partecipazione mira a valorizzare la produzione locale nel contesto internazionale e a rafforzare la presenza sul mercato globale. L’evento si svolge nel quartiere fieristico di Rimini, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze ortofrutticole della regione.

Il Comitato Promotore della Fragola della Basilicata IGP porterà l’eccellenza ortofrutticola lucana al centro del palcoscenico internazionale durante il Macfrut di Rimini. L’evento, che si terrà presso l’Expo Centre dal 21 al 23 aprile, vedrà la partecipazione attiva delle principali realtà produttive della regione, riunite per presentare un modello di filiera coordinata e un prodotto dalle caratteristiche organolettiche distintive. Un fronte comune di produttori per il riconoscimento IGP. La strategia lucana punta sulla forza dell’unione tra diverse Organizzazioni di Produttori, trasformando una tradizione locale in un sistema economico strutturato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fragola Basilicata IGP: l’unione dei produttori conquista il Macfrut

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