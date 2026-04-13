A Montepulciano si è svolta questa mattina una riunione ufficiale per verificare i passaggi necessari all’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta (Igp) per l’Aglione della Valdichiana. L’incontro rappresenta una tappa importante nel percorso che potrebbe portare a una certificazione ufficiale del prodotto, rafforzando la sua riconoscibilità sul mercato. La decisione finale sulla richiesta di certificazione sarà presa nei prossimi mesi, in base alle risultanze dell’assemblea.

MONTEPULCIANO – L’Aglione della Valdichiana si appresta a tagliare un traguardo storico. L’iter per l’ottenimento dell’ Indicazione Geografica Protetta (Igp) ha registrato una forte accelerazione questa mattina a Montepulciano, dove si è tenuta la cosiddetta “Riunione di pubblico accertamento”. Questo step formale di livello nazionale rappresenta uno snodo cruciale per la procedura, segnando l’ingresso della richiesta nella sua fase pubblica. L’incontro e l’iter burocratico. Al tavolo istituzionale si è riunita un’ampia platea di soggetti coinvolti nella tutela e nello sviluppo di questa coltura: dai vertici dell’Associazione dei produttori...🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Verso il marchio Igp: a Montepulciano la spinta decisiva per l’Aglione della Valdichiana

Aglione della Valdichiana verso l’Igp. Ultimo passaggio con il ministeroPer l’Aglione della Valdichiana si sta per scrivere un nuovo capitolo in attesa di raggiungere l’obiettivo, prestigioso, della Igp (Indicazione...

L’Aglione della Valdichiana vicino all’IgpAglione della Valdichiana vicino all’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP).