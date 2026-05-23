Barzanò polemica Lega | la consigliera augura un investimento al PD

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una consigliera della Lega ha augurato un investimento al Partito Democratico durante un incontro pubblico. La frase ha suscitato una reazione immediata da parte del segretario provinciale del PD, che ha condannato le parole come inaccettabili. La Lega ha risposto criticando le dichiarazioni, sottolineando che sono inappropriate e fuori luogo nel contesto politico locale. La polemica si è accesa tra le due parti senza ulteriori sviluppi recenti.

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?? Punti chiave Chi ha scatenato la reazione del segretario provinciale del PD? Come ha reagito la Lega alle parole della consigliera Piazza? Perché il commento della leghista ha coinvolto i vertici di Modena? Quali conseguenze avrà questa polemica sulla coerenza interna della Lega??? In Breve Manuel Tropenscovino, segretario PD Lecco, condanna le parole della consigliera Piazza. Il commento richiama l'episodio di violenza fisica avvenuto a Modena. La Piazza ricopre anche il ruolo di capodip . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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