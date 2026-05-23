Barzanò polemica Lega | la consigliera augura un investimento al PD

Notizia in breve

Una consigliera della Lega ha augurato un investimento al Partito Democratico durante un incontro pubblico. La frase ha suscitato una reazione immediata da parte del segretario provinciale del PD, che ha condannato le parole come inaccettabili. La Lega ha risposto criticando le dichiarazioni, sottolineando che sono inappropriate e fuori luogo nel contesto politico locale. La polemica si è accesa tra le due parti senza ulteriori sviluppi recenti.