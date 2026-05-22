Bufera su Debora Piazza a Barzanò | Augura un investimento come a Modena
Una recente dichiarazione ha suscitato scalpore a Barzanò, dove una donna che si presenta come membro della Lega Salvini e rappresentante di un dipartimento regionale dedicato alla tutela animale ha espresso il desiderio che la Segreteria nazionale di un partito politico venga coinvolta in un investimento. La frase è stata pronunciata durante una diretta Facebook trasmessa da una testata lecchese, attirando l’attenzione dei media locali e suscitando diverse reazioni nella comunità.
Questa signora che si definisce "segretario e consigliere comunale Lega Salvini Barzanò, capodipartimento Lombardia tutela animale" ieri, sotto la diretta Facebook di una testata lecchese, ci ha tenuto a fare sapere che si augurava che la Segreteria nazionale del PD venisse investita, come. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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