Bufera su Debora Piazza a Barzanò | Augura un investimento come a Modena

Una recente dichiarazione ha suscitato scalpore a Barzanò, dove una donna che si presenta come membro della Lega Salvini e rappresentante di un dipartimento regionale dedicato alla tutela animale ha espresso il desiderio che la Segreteria nazionale di un partito politico venga coinvolta in un investimento. La frase è stata pronunciata durante una diretta Facebook trasmessa da una testata lecchese, attirando l’attenzione dei media locali e suscitando diverse reazioni nella comunità.

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