Bari retrocesso in serie C | lettera aperta di Leccese a De Laurentiis incontro urgente Calcio | oggi Gladiator-Matese interessa al Taranto

Un dirigente ha scritto al presidente chiedendo conferma della disponibilità dello stadio San Nicola per l’iscrizione al campionato di calcio entro il 9 giugno. La richiesta riguarda la possibilità di utilizzare l’impianto per completare le procedure di iscrizione. La comunicazione è avvenuta pochi giorni prima della scadenza stabilita dalla Lega. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla risposta o sullo stato attuale dell’accordo.

Di seguito il testo: Presidente, qualche giorno fa mi ha scritto per avere conferma della disponibilità dello stadio San Nicola, funzionale alla iscrizione al campionato di calcio entro il termine fissato dalla Lega al prossimo 9 giugno. Prima di firmare questa nota a mio pugno non posso far finta che ieri non sia successo nulla. La retrocessione della SSC Bari in Serie C, maturata nella giornata di ieri, rappresenta un evento di straordinaria gravità per la comunità barese. Una città che, stagione dopo stagione, ha dimostrato attaccamento, compostezza e rispetto e che non merita tutto questo. Questa mortificazione sportiva anticipa di due... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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