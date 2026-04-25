Oggi in Serie B si sarebbe verificato il possibile ritorno in cadetteria del Bari. Sono terminate le partite tra Catanzaro e Spezia, con il risultato di 4-2, e tra Pescara e Juve Stabia, conclusa 1-0. La sfida tra Reggiana e Palermo si è conclusa 1-1, mentre Virtus Entella e Padova hanno vinto 1-0. La partita tra Venezia ed Empoli è ancora da disputare alle 17,15.

Catanzaro-Spezia 4-2. Pescara-Juve Stabia 1-0. Reggiana-Palermo 1-1. Virtus Entella-Padova 1-0. Da disputare (ore 17,15): Venezia-Empoli. Ieri si è disputata Avellino-Bari 2-0. Classifica (ultime posizioni): Virtus Entella 39 Empoli 37 Pescara, Bari, Reggiana 34 Spezia 33 Classifica avulsa fra Pescara, Bari e Reggiana favorevole agli abruzzesi. Se fosse finita oggi, Empoli e Pescara ai playout mentre Bari, Reggiana e Spezia retrocessi. Ultime due giornate Virtus Entella: Bari, Carrarese Empoli: Avellino, Monza Pescara: Padova, Spezia Bari: Virtus Entella, Catanzaro Reggiana: Modena, Sampdoria Spezia: Venezia, Pescara in neretto la partita in trasferta L'articolo Il Bari oggi sarebbe retrocesso Calcio serie B proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Il Bari VINCE a Cesena e FESTEGGIA sotto i suoi tifosi (Cesena-Bari Serie B)

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