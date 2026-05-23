Bari retrocesso in Serie C cosa cambia per la cessione del club e il nodo multiproprietà

Il Bari è stato retrocesso in Serie C dopo aver perso il playout contro il Sudtirol. La decisione influisce sulla gestione del club, sollevando questioni sulla cessione della società e sulla presenza di multiproprietà. La retrocessione potrebbe portare a cambiamenti nelle strategie di vendita e ristrutturazioni societarie, mentre si analizzano le implicazioni economiche legate al valore del club in questa fase.

La retrocessione del Bari in Serie C dopo il playout contro il Sudtirol apre nuovi interrogativi sul futuro del club pugliese, tra il tema della multiproprietà, le possibili cessioni e il valore economico della società. La stagione dei biancorossi si è chiusa con uno 0-0 al Druso di Bolzano, risultato che ha premiato il Sudtirol grazie al miglior piazzamento in classifica nella regular season, condannando invece il Bari al ritorno in terza serie. Per la società controllata dalla famiglia De Laurentiis si tratta di un passaggio particolarmente delicato anche sotto il profilo finanziario e gestionale. La retrocessione arriva infatti in una fase in cui il club avrebbe già avviato contatti con investitori stranieri interessati all’ingresso in società, mentre resta fissata al 2028 la scadenza prevista dalle norme federali sulla multiproprietà. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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