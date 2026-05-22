Südtirol-Bari 0-0 | il Bari è retrocesso Calcio serie B playout

Il match tra Südtirol e Bari si è concluso con un pareggio a reti inviolate, risultato che ha portato il Bari alla retrocessione in Serie C. Dopo i due incontri, il punteggio complessivo è stato di 0-0, confermando l'esito della sfida e determinando la fine del campionato per la squadra pugliese. La retrocessione si aggiunge a una stagione caratterizzata da risultati deludenti e difficoltà sul campo.

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Il doppio 0-0c manda il Bari in serie C. La squadra pugliese retrocede a coronamento di una stagione disastrosa. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Südtirol-Bari 0-0: il Bari è retrocesso Calcio serie B playout ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SUDTIROL vs BARI in DIRETTA con TELECRONACA | PLAYOUT SERIE B LIVE Sullo stesso argomento Leggi anche: Bari-Südtirol Calcio serie B, playout Leggi anche: Bari-Südtirol 0-0 Calcio serie B: andata playout Südtirol-Bari 0-0: il Bari è retrocesso Calcio serie B playoutIl doppio 0-0c manda il Bari in serie C. La squadra pugliese retrocede a coronamento di una stagione disastrosa. noinotizie.it SÜDTIROL - BARI : 0 - 0Finisce 0-0 il primo tempo tra Sudtirol e Bari! Non molte le occasioni da gol finora, anche se c'è da sottolineare che è stato soprattutto il Sudtirol ad andare vicino al vantaggio, nonostante sia ... quotidianodipuglia.it