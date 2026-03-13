Napoli drone perde droga e telefoni nel centro Salesiani Don Bosco | sequestrati hashish e 16 sim

I Carabinieri di Napoli Stella sono intervenuti nel centro Salesiani Don Bosco, in via Napoli, dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante un drone rimasto incagliato tra i rami di un albero. Durante l’ispezione, sono stati sequestrati hashish, 16 schede SIM e alcuni telefoni, che erano stati lasciati cadere dal drone. Nessuno è stato arrestato o denunciato in questa operazione.

Secondo quanto ricostruito, il velivolo avrebbe urtato un ramo per poi riuscire a riprendere il volo, perdendo però parte del materiale che stava trasportando. Non si esclude che il drone fosse utilizzato per effettuare una consegna illecita, modalità già emersa in altre indagini legate allo spaccio o all'introduzione di materiale vietato. Sono in corso le indagini dei Carabinieri della compagnia Napoli Stella per risalire ai responsabili e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.