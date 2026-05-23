Bari in Serie C | Longo esprime rammarico Di Cesare parla di fallimento
L'allenatore ha espresso rammarico per la retrocessione in Serie C, mentre il capitano ha definito la stagione un fallimento. Non sono state fornite indicazioni precise su chi debba assumersi la responsabilità per il risultato negativo. Restano aperte le domande sulle motivazioni delle scelte tattiche adottate durante la stagione, che saranno oggetto di analisi da parte dello staff tecnico.
? Domande chiave Chi deve assumersi la colpa per questo fallimento totale?. Come spiegherà Longo le sue scelte tattiche dopo la retrocessione?. Perché la proprietà è rimasta in silenzio dopo il pareggio?. Cosa farà la società per ricostruire l'identità del club?.? In Breve Longo difende la tattica fisica dopo 18 sconfitte totali nella stagione.. Di Cesare definisce fallimento il pareggio dell'11 giugno al Druso di Bolzano.. Confronto storico con la retrocessione del Bari di Pillon avvenuta nel 2004.. Solo 4 tiri in porta totali durante la doppia sfida dei playout.. Il Bari scivola nella retrocessione in Serie C dopo il pareggio senza gol ottenuto al Druso di Bolzano, chiudendo una stagione caratterizzata da ben 18 sconfitte totali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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