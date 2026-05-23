Bari in Serie C | Longo esprime rammarico Di Cesare parla di fallimento

Notizia in breve

L'allenatore ha espresso rammarico per la retrocessione in Serie C, mentre il capitano ha definito la stagione un fallimento. Non sono state fornite indicazioni precise su chi debba assumersi la responsabilità per il risultato negativo. Restano aperte le domande sulle motivazioni delle scelte tattiche adottate durante la stagione, che saranno oggetto di analisi da parte dello staff tecnico.