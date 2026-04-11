Bari sfida il Monza | rientra Bellomo per colmare i buchi di Longo
Il Bari di Moreno Longo si prepara a sfidare il Monza in una partita in programma sabato 11 aprile all’U-Power Stadium in Lombardia. La squadra biancorossa torna in campo con Bellomo disponibile dopo un periodo di assenza, cercando di coprire le lacune lasciate da Longo. La sfida si inserisce nel calendario di questa giornata di campionato, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo.
Il Bari di mister Moreno Longo si appresta a una trasferta impegnativa in Lombardia, dove domani, sabato 11 aprile, affronterà il Monza nello scenario dell’U-Power Stadium. La sfida, valida per la 34a giornata della Serie BKT, vedrà i biancorossi scendere in campo alle ore 19:30 con un gruppo di 24 calciatori chiamati a rappresentare le ambizioni pugliesi contro la formazione guidata da mister Bianco. Assetto tecnico e gestione del gruppo di Longo. La preparazione per il match brianzolo vede il ritorno di un elemento importante per l’equilibrio tattico del gruppo: Nicola Bellomo è infatti nuovamente disponibile per la sfida fuori casa. Tuttavia, il tecnico deve gestire diverse assenze che pesano sulla rosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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| -: "" Scavallata ufficialmente quota 1000 tifosi ospiti biancorossi al Brianteo per la sfida tra Monza e Bari, in programma sabato 11 aprile alle ore 19.30. Altra dimostrazi - facebook.com facebook